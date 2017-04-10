Галерея: жители Нарва-Йыэсуу не поддержали объединение с Силламяэ

Как сообщила городской секретарь Марина Соргус, в опросе приняли участие 272 человека или 11 процентов от числа всех жителей, достигших 16 лет и постоянно проживающих в Нарва-Йыэсуу. В электронном виде поданы 17 голосов.

За объединение в единое самоуправление городов Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Вайвараской волости проголосовали 47 жителей Нарва-Йыэсуу (17%), против - 222 человека (82%), еще три бюллетеня (1%) признаны испорченными.

В Вайвараской волости аналогичный опрос о слиянии с Нарва-Йыэсуу и Силламяэ проведут 13 апреля в народном доме поселка Ольгино и 16 апреля в волостном управлении в Синимяэ; 16 апреля можно будет ответить в электронном виде.

В Силламяэ опрос будет идти 23-24 апреля в спортцентре "Калев" и 23 апреля в интернете. Для силламяэсцев вопрос формулируется полнее: "Поддерживаете ли Вы объединение волости Вайвара, городов Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в одно самоуправление под названием "Волость Вайвара" с включением в нее также частей города Кохтла-Ярве - Вийвиконна и Сиргала?".

Власти Нарва-Йыэсуу и Вайвара еще 30 ноября прошлого года подписали договор о соединении своих самоуправлений, несмотря на их недостаточную суммарную численность населения и несогласие с этим слиянием большого числа жителей курортного города, высказанное в ходе первого опроса. Было решено назвать объединенное самоуправление городом Нарва-Йыэсуу. Однако 9 февраля правительство предложило присоединить к нему также город Силламяэ, а общим названием сделать - Вайвараская волость. К ней же, по замыслу, должны отойти две удаленные части города Кохтла-Ярве - Вийвиконна и Сиргала.

В течение февраля и марта руководители Нарва-Йыэсуу, Вайвара и Силламяэ уже высказывались против предложенного правительством большого слияния. Тем не менее по закону полагается провести опросы жителей и к 15 мая отправить в Таллинн обоснованные мнения на сей счет.