Студия Postimees: визит вопреки
Дипломат Юри Трей об итогах поездки Юри Ратаса в Санкт-Петербург
11 апреля 2017 г., 07:49
В конце минувшей недели глава правительства Эстонии впервые за много лет посетил Санкт-Петербург. Несмотря на шквал критики в свой адрес, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что ни на гран не сожалеет о том, что решился на эту поездку.
Дипломат Юри Трей ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Бывший консул Эстонии в Петербурге, председатель фонда возрождения Церкви Св.Иоанна активно занимался подготовкой петербургского визита и хорошо знает подноготную этого дела.
Смотрите прямой эфир во вторник, 11 апреля, в 11.30!