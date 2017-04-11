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Студия Postimees: визит вопреки

Дипломат Юри Трей об итогах поездки Юри Ратаса в Санкт-Петербург

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Юри Трей | ФОТО: Albert Truuväärt/Scanpix

В конце минувшей недели глава правительства Эстонии впервые за много лет посетил Санкт-Петербург. Несмотря на шквал критики в свой адрес, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что ни на гран не сожалеет о том, что решился на эту поездку.

Дипломат Юри Трей ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. Бывший консул Эстонии в Петербурге, председатель фонда возрождения Церкви Св.Иоанна активно занимался подготовкой петербургского визита и хорошо знает подноготную этого дела.

Смотрите прямой эфир во вторник, 11 апреля, в 11.30!

  • Насколько сложно было организовать визит премьера в Санкт-Петербург? Какие препоны встретились на пути?
  • Как можно оценить реакцию нашего общества на эту поездку?
  • Может ли подобный визит положительно повлиять на развитие отношений с восточным соседом?
  • Какие объекты в Санкт-Петербурге непосредственно связаны с Эстонией?
  • Насколько важную роль в независимости Эстонии сыграла манифестация эстонцев в Петрограде?
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