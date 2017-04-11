Студия Postimees: визит вопреки

В конце минувшей недели глава правительства Эстонии впервые за много лет посетил Санкт-Петербург. Несмотря на шквал критики в свой адрес, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что ни на гран не сожалеет о том, что решился на эту поездку.