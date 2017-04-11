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Велосипедист попал под машину на пешеходном переходе

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник, 10 апреля, в Силламяэ произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист.

Около 12.10 у дома номер 59 по улице Кеск 45-летний велосипедист, пересекавший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу легковому автомобилю Mercedes-Benz CLK 200, которым управлял 28-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал велосипедист, которого доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Водитель легковушки покинул место происшествия, но позже его личность была установлена.

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