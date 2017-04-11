Стрельба в начальной школе в США: есть погибшие

Мужчина, устроивший в понедельник стрельбу в школе американского города Сан-Бернардино (штат Калифорния), был супругом местной учительницы начальных классов, где занимались дети с особенностями развития, сообщает Reuters. Нападавший открыл огонь по своей жене из крупнокалиберного револьвера, но под пули также попали два ученика.

В результате стрельбы погибли учительница и восьмилетний ребенок. Второй школьник получил ранения и был госпитализирован. Позже поступило информация, что он скончался.

Как отметили в местной полиции, стрелка, покончившего жизнь самоубийством в здании школы, звали Седрик Андерсон. Он являлся уроженцем США, проживал в Риверсайде (штат Калифорния). На погибшей он был женат лишь несколько месяцев, но последние месяц-полтора они жили раздельно.

Нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за домашнее насилие и незаконное хранение оружия.

Стоит отметить, что первые сообщения о стрельбе в Сан-Бернардино указывали на вероятность того, что произошедшее было очередным терактом. Именно в этом городе в 2015 году американец Саид Фарук и его супруга Ташфин Малик ворвались в местный центр помощи инвалидам и открыли там огонь из автоматического оружия. В результате атаки 14 человек погибли, 21 получил ранения.

Преступники были ликвидированы позднее при задержании. Считается, что нападавшие поддерживали террористическую группировку "Исламское государство". Вчерашняя стрельба в школе, уверены в полиции, была бытовым конфликтом.