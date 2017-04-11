На ярмарке труда в Раквере работу предложат почти 30 работодателей

На ярмарке с предложениями о работе будут представлены 27 предприятий, половина из которых предлагает также молодежи работу и возможность пройти практику. Предлагаемые рабочие места очень разнообразны, на месте будут несколько предприятий из производственной сферы и сектора обслуживания.

Руководитель отделения Кассы страхования от безработицы в Ляэне-Вирумаа Кай Пухасметс сказала, что на четвертую по счету ярмарку труда в Раквере приглашаются все те, кто желает ознакомиться с возможностями трудоустройства в Ляэне-Вирумаа – приглашаются как старшеклассники, которые ищут сезонную работу, так и работающие люди, которые желают сменить рабочее место. Работодатели ждут также тех соискателей работы, которые сейчас не работают и могли бы приступить к работе уже в ближайшие дни.

Кроме возможности напрямую пообщаться с работодателями, на ярмарке будет также возможность получить скорую помощь по карьере, где можно будет получить ответы на различные вопросы по теме карьеры и помощь в составлении конкурсных документов. Также возможно будет пройти тесты на профпригодность и получить помощь в разъяснении результатов теста.

Во время ярмарки можно будет также послушать выступления на различные темы, связанные с рынком труда: трудовые отношения, налоги, регистр трудовых отношений, дополнительное обучение и переобучение работающих людей. Обещает быть интересной панельная дискуссия, которая пройдёт в 16.00 в большом зале ярмарки, на которой расскажут о работе у нескольких работодателей одновременно и о разных формах трудовых отношений. Своими идеями на эту тему обменяются представители работников и работодателей, у которых сформировался свой взгляд на формы трудовых отношений с гибким графиком работы.