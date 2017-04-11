Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар: есть пострадавшие

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В лагере беженцев в окрестностях города Дюнкерк на севере Франции в понедельник вечером произошли столкновения мигрантов афганского и курдского происхождения, после чего вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает Le Parisien.

В результате потасовки между мигрантами пострадали 10 человек, трое из них получили ножевые ранения. Четверо были доставлены в больницу.

Сразу после инцидента начался крупный пожар, который практически полностью уничтожил лагерь "Гранд-Синт". В нем проживали до 1,5 тысячи афганцев и курдов, которые надеялись переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул между двумя группами беженцев - афганцами и курдами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция.

Как сообщает ТАСС, стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки для наведения порядка. Однако ситуация в лагере продолжает оставаться напряженной.

Наверх