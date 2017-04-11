Во Франции в лагере беженцев произошли беспорядки и пожар: есть пострадавшие

В результате потасовки между мигрантами пострадали 10 человек, трое из них получили ножевые ранения. Четверо были доставлены в больницу.

Сразу после инцидента начался крупный пожар, который практически полностью уничтожил лагерь "Гранд-Синт". В нем проживали до 1,5 тысячи афганцев и курдов, которые надеялись переправиться через Ла-Манш и попасть на территорию Великобритании.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул между двумя группами беженцев - афганцами и курдами. Затем в противостояние была вынуждена вмешаться полиция.

Как сообщает ТАСС, стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки для наведения порядка. Однако ситуация в лагере продолжает оставаться напряженной.