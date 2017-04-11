Вспышку заболевания в Лихулаской гимназии мог вызвать норовирус

Предварительные анализы Пярнуской больницы показали, что вспышку заболевания в Лихулаской гимназии вызвал норовирус.

Вчера в здании школы прошла масштабная уборка, а также помещения постоянно проветривались. По этой причине уроки были отменены.

По словам директора школы Янара Сыбера, в воскресенье уборка продолжалась до 22.00, а в понедельник планировалось провести дезинфекцию на кухне. Он выразил надежду, что во вторник школа снова откроется.

Как отметил Сыбер, на прием к семейному врачу были отправлены все сотрудники учебного заведения. В целях предосторожности учеников просили приносить еду для обеда из дома.

«Никакой паники нет, - отметил Сыбер. - Один отец звонил и спрашивал, не шутит ли его ребенок об отмене занятий. Некоторые говорят, что эти вирусы всегда появляются по весне. Мои дети были рады, когда узнали, что занятия отменили».

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Пярнуской больницы Эды Амур, предварительные лабораторные исследования показали, что это был норовирус, типичные симптомы которого – тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Вирус очень заразен и быстро распространяется.

По мнению директора школы, все произошедшее могло стать результатом неудачного стечения обстоятельств.

Вчера Департамент здоровья сообщил в Facebook, что делать выводы пока рано, но есть подозрения, что речь идет о норовирусе. Конкретнее можно будет говорить после проведения анализов.