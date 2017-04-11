ДТП с участием грузовика на шоссе Таллинн - Тарту: люди оказались зажаты в легковом автомобиле
11 апреля 2017 г., 09:04
Сегодня утром на шоссе Таллинн – Тарту в Мустла-Нымме произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
По предварительным данным, люди оказались зажаты в легковом автомобиле.
Ппесс-секретарь Ляэнеского центра спасения сообщила, что на место происшествия отправились спасатели из Козе и Пайде, а также скорая помощь.
Сегодня в 8.30 Департамент шоссейных дорог сообщил, что из-за ДТП, произошедшего на шоссе Таллинн - Тарту - Выру - Лухамаа (неподалеку от деревни Мустла-Нымме), нарушено движение. Машины направляют в объезд. Движение регулирует полиция.
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