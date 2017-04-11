Государство вернет жителям Эстонии почти 100 млн евро

За минувший год налоговые декларации подали более 677 600 человек, что почти на 5600 больше, чем годом ранее, сообщил Налогово-таможенный департамент. Возврату подлежит 96,8 миллиона евро, а доплате - 29,5 млн.

В этом году о возврате налогов могут ходатайствовать и низкооплачиваемые работники. Соответствующее заявление подали 79 647 челок, которым, по предварительным данным, полагается около 29 млн евро. Налогово-таможенный департамент начнет осуществлять выплаты в мае.

На бумажных носителях декларации подали 22 000 человек. Это говорит о том, что, по предварительным данным, в электронном виде декларации подали 96,3 процента людей.

При помощи смартфонов декларацию заполнило свыше 27 000 человек. 256 000 человек смогли подать декларацию о доходам с помощью одного щелчка мышкой.

Более подробная информация о декларировании доходов будет опубликована Налогово-таможенным департаментом в мае.