Турецкие СМИ нашли сходство между Джалиловым и брюссельским террористом Бакрауи

По их данным, Джалилов был задержан в Турции в декабре 2016 года, после чего его депортировали в РФ. Выяснилось, что он превысил сроки пребывания в Турции, подтвердил источник РБК, близкий к турецкому правительству. Одновременно с депортацией Джалилов был внесен в черный список, ему было запрещено посещать Турцию в течение пяти лет. 3 апреля 2017 года Джалилов, по версии Следственного комитета РФ, совершил теракт в метро Петербурга, передает NEWSru.

Yeni Akit отмечает, что это не первый случай, когда депортированный из Турции гражданин позднее совершает теракт в другой стране. 14 июля 2015 года миграционные власти Турции задержали и выслали из страны гражданина Бельгии Брахима Бакрауи. В марте 2016 года он вместе с сообщниками совершил теракт в аэропорту Брюсселя.

Отметим, что Бакрауи, как сообщалось, был выслан из Турции в связи с тем, что в нем заподозрили иностранного наемника. При этом власти Турции предупреждали бельгийские спецслужбы о своих подозрениях на его счет, однако в Брюсселе не нашли подтверждений связи задержанного с террористическими организациями, в связи с чем он был освобожден из-под стражи.

Источник РБК также уточнил, что Джалилов был задержан и депортирован в декабре 2016 года в тот момент, когда пытался покинуть территорию Турции через Анталию. При этом ранее СМИ также сообщали, что Джалилов был задержан в Турции в феврале 2017 года при попытке перебраться в Сирию. Об этом, в частности, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

6 апреля «Коммерсант» сообщил, что Джалилов мог быть связан с воюющими в Сирии узбекскими радикалами из террористической группировки «Туахид валь-джихад» и, возможно, собирал бомбы дома по полученным от них инструкциям.

5 апреля источник ТАСС сообщал, что Джалилов улетел из Санкт-Петербурга в Стамбул 29 ноября 2015 года. Оттуда, по предварительным данным, он «мог перебраться в Сирию для обучения в рядах приверженцев террористической организации „Исламское государство“».

Еще раньше, 4 апреля, издание «Фонтанка.ru» сообщало, что по данным ФСБ, Джалилов в 2014 году въехал на территорию России из Турции. В связи с этим «спецслужбы связываются с коллегами из сопредельных государств, чтобы выяснить конечный маршрут путешествия Джалилова». «Но есть уверенность, что он посещал Сирию, точнее, территорию ИГ», - отмечалось в статье.

Следственный комитет РФ сразу после теракта дал указание проверить, был ли Джалилов связан с ИГ.

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Самодельная бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». Погибли 14 человек (в том числе террорист), свыше 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

Ответственность за этот теракт никто на себя не взял. Виновным во взрыве следствие признало 22-летнего Акбаржона Джалилова, останки которого были найдены на месте происшествия. По версии СК, он действовал не один - по делу о теракте арестовано восемь предполагаемых сообщников террориста-смертника. Во время обыска в квартире у одного из них нашли тротиловые шашки и гранату.