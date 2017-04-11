Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Канарские острова за 120 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Лансароте — остров в составе Канарских островов. | ФОТО: Doug Houghton/Doug Houghton / Topfoto

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Канарские острова начиная со 120 евро

Туда-обратно из Таллинна в Исландию начиная с 251 евро

Туда-обратно из Таллинна в Милан (вместе с проживанием) начиная со 131 евро

Туда-обратно из Таллинна в Порту начиная со 120 евро

Новый год в Дубае! Туда-обратно из Таллинна в Дубай (вместе с проживанием) начиная с 419 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лапландию начиная с 61 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Таиланд начиная с 409 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Майами начиная с 401 евро

Туда-обратно из Осло в Нью-Йорк начиная с 257 евро

Туда-обратно из Амстердама в Мехико начиная с 460 евро

Наверх