Председатель Нарвского горсобрания предстанет перед судом

Согласно обвинению, с 2014 по 2015 год Ефимов, занимая в тот период пост зампреда горсобрания, обманным путем получил от Больничной кассы компенсацию по больничному листу в размере около 5000 евро, а в общей сложности он шесть раз получал возмещение, которое ему не полагалось, пишет rus.err.ee.

По словам прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Калмера Каска, собранные доказательства указывают на то, что Александр Ефимов во всех шести случаях не собирался оставаться на больничном и в действительности на нем не находился, продолжая выполнять обязанности зампреда, а также параллельно работая в качестве индивидуального предпринимателя.

Сам Ефимов заявил, что у него есть возражения относительно предъявленных обвинений и выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение. Прения сторон по делу назначены на июнь.