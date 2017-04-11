NYT получила Пулитцеровскую премию за тексты о Путине

Пулитцеровскую премию в главной номинации - "Служение обществу" - получили журналисты The New York Daily News и ProPublica, которые писали о выселении представителей меньшинств, живущих за чертой бедности, из государственного жилья в Нью-Йорке.

В номинации "Разъяснительная журналистика" Пулитцеровской премии удостоены журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которые изучали "панамские досье". В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.