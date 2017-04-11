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NYT получила Пулитцеровскую премию за тексты о Путине

Rus.Postimees.ee
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Владимир Путин. | ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AP/Scanpix

Журналисты издания The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации "Освещение международных тем" за тексты о России, сообщается в понедельник, 10 апреля, на официальном сайте премии. Журналисты издания писали о попытках президента РФ Владимира Путина расширить российское влияние за рубежом за счет таких методов, как убийство, преследование в Интернете и распространение компроматов в отношении оппонентов. В перечень отмеченных жюри работ вошли материалы об армии российских троллей, выгоде Москвы от разоблачений Wikileaks, российских кибератаках на американских демократов и другие статьи, передает Deutsche Welle.

Пулитцеровскую премию в главной номинации - "Служение обществу" - получили журналисты The New York Daily News и ProPublica, которые писали о выселении представителей меньшинств, живущих за чертой бедности, из государственного жилья в Нью-Йорке.

В номинации "Разъяснительная журналистика" Пулитцеровской премии удостоены журналисты Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которые изучали "панамские досье". В расследовании участвовали российские журналисты Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США и в мире наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании.

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