Тренер сборной Аргентины по футболу отправлен в отставку

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Эдгардо Бауса отправлен в отставку. Об этом журналистам сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия, слова которого приводит телеканал Fox Sports.
"Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу", - цитирует Тапию ТАСС.
В августе 2016 года Бауса сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки.
Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью.
Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, тогда как напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018 выйдут четыре лучшие команды. Пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.
#FSRadioChile "Chiqui" Tapia: "Le confirmamos a Bauza que no va a ser más el DT de la Selección Argentina" pic.twitter.com/a253YkTsng— FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 10 апреля 2017 г.