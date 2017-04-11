Тренер сборной Аргентины по футболу отправлен в отставку

"Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу", - цитирует Тапию ТАСС.

В августе 2016 года Бауса сменил на этом посту Херардо Мартино, который покинул сборную после поражения в финале Кубка Америки.

Под руководством 59-летнего наставника сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых одержала три победы и потерпела три поражения, еще две встречи завершились вничью.

Аргентинцы занимают пятое место в турнирной таблице отбора к первенству мира в России, тогда как напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018 выйдут четыре лучшие команды. Пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.