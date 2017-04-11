Галерея: в Solaris открылись четыре новых дизайнерских магазина и кафе

В обновленном торговом центре Solaris открылись четыре новых дизайнерских магазина и кафе.
На этой неделе в центре Solaris для посетителей вновь открылась выходящая на бульвар Рявала часть первого этажа здания, где уже завершился первый этап реконструкции. Центр проходит поэтапный курс обновления – в течение года будет полностью изменен интерьер, откроется целый ряд новых магазинов и предприятий общественного питания. Автор нового интерьера – известный архитектор Ян Сколимовский.
Директор по маркетингу центра Solaris Кристийна Кулло сказала, что уже сегодня в центре предлагается самый широкий в Эстонии ассортимент высококачественных дизайнерских товаров – от предметов одежды и аксессуаров до мебели. «Мы хотим, чтобы центр привлекал посетителей не только новым дизайном и арендаторами, но также достойными культурными мероприятиями и развлечениями», – отметила Кулло. Например, торговый центр Solaris принимал у себя последний фестиваль Tallinn Music Week и PÖFF. На этот год также запланировано много новых интересных проектов сотрудничества в области культуры.
Новые арендаторы центра Solaris:
- Eesti Disaini Maja – основанная в 2010 году Эстонским союзом дизайнеров предпринимательская среда, которая представляет авторские работы более сотни эстонских дизайнеров, от аксессуаров для интерьера до модной одежды. Eesti Disaini Maja – платформа для всех своих дизайнеров, которая продвигает как рекламу, так и продажу их продукции в Эстонии и за ее пределами.
- Les Petites Baltic Design – основанный в 2009 году самый большой в Эстонии представительский магазин дизайнеров стран Балтии.
- Picard – основанное в 1928 году семейное немецкое предприятие, которое выпускает высококачественные кожаные мужские и женские сумки и аксессуары ручной работы.
- Year by Raivo Holm – основанная в 1995 году эстонская торговая марка, под которой выпускается и продается высококачественная верхняя одежда с неподвластным времени дизайном.
- Reval Café Deli – самое новое заведение популярной сети, объединяющее кафе и магазин. Посетителям предлагается возможность быстро и удобно купить еду на вынос, при этом акцент делается на здоровом питании. Ассортимент включает салаты, смузи, бутерброды, кофейные напитки и многое другое.