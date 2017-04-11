Галерея: в Solaris открылись четыре новых дизайнерских магазина и кафе

На этой неделе в центре Solaris для посетителей вновь открылась выходящая на бульвар Рявала часть первого этажа здания, где уже завершился первый этап реконструкции. Центр проходит поэтапный курс обновления – в течение года будет полностью изменен интерьер, откроется целый ряд новых магазинов и предприятий общественного питания. Автор нового интерьера – известный архитектор Ян Сколимовский.

Директор по маркетингу центра Solaris Кристийна Кулло сказала, что уже сегодня в центре предлагается самый широкий в Эстонии ассортимент высококачественных дизайнерских товаров – от предметов одежды и аксессуаров до мебели. «Мы хотим, чтобы центр привлекал посетителей не только новым дизайном и арендаторами, но также достойными культурными мероприятиями и развлечениями», – отметила Кулло. Например, торговый центр Solaris принимал у себя последний фестиваль Tallinn Music Week и PÖFF. На этот год также запланировано много новых интересных проектов сотрудничества в области культуры.

Новые арендаторы центра Solaris: