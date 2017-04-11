Работники Eesti Energia готовятся к пикетам

По словам руководителя союза Сандера Вайкма, переговоры по коллективным договорам между Eesti Energia и представителями работников зашли в тупик. Работники хотят добиться шестипроцентного повышения заработной платы при условии, что сохранится дополнительный отпуск, доплата за работу вечером, ночью и в выходные дни.

«На данный момент Eesti Energia хочет свести коллективные договоры на предусмотренный законом минимальный уровень. Работодатель должен понимать, что это не просто договор, в котором работодатель берет на себя обязанность исполнять законы, а работник – сохранять рабочий мир. Это значительно более содержательный документ», - сказал Вайкама.

Профсоюзный лидер объяснил, что если до сих пор энергетикам удавалось достичь компромисса во время переговоров с Eesti Energia, то теперь это стало невозможным: «Сегодня ситуация такова, что достичь договоренности не удается. Кроме того до сих пор мы были слишком добрыми протестующими, пришло время исправить эту ошибку».

Именно по этой причине профсоюз энергетиков на данный момент зарегистрировал два пикета: один перед зданием Министерства финансов – собственника акций Eesti Energia, а второй у главного здания концерна. «Мы зарегистрировали мероприятия, но пока не можем сказать точно, пройдет только одно из них или оба. Это пока выясняется».

Пикет перед главной конторой Eesti Energia должен пройти 18 апреля в 10.00, а перед зданием Министерства – в тот же день, в 13.00. В качестве участников акции указаны 100 человек.