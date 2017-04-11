В разведке США не уверены, знала ли Россия заранее о готовящейся химатаке в Сирии

«В данный момент у разведывательного сообщества США нет консенсуса насчет того, что Россия заранее знала о сирийской химической атаке», - сказал он.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на неназванное должностное лицо утверждало, что российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) совершал облет больницы, куда доставляли пострадавших после приписываемой властям Сирии химической атаки. Через несколько часов после того, как он покинул этот сектор, по зданию медучреждения был якобы нанесен бомбовый удар. По версии источника, власти США убеждены, что присутствие БПЛА «не было совпадением», а «Россия должна была знать о планировавшемся совершении химатаки и о том, что ее жертвам понадобится медицинская помощь».

В ночь на 7 апреля Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Руководство США назвало удар ответом на применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. По данным Пентагона, именно с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.