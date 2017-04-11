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Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Teet Malsroos/Õhtuleht

Таллиннская Муниципальная полиция приобретет девять новых кроссоверов, которые сменят старые автомобили, передает Rus.ERR.

В МуПо пояснили, что в рамках конкурса госпоставки они планово меняют часть автопарка. «Сейчас это приобретенные ранее по тендеру автомобили Nissan Qashqai, лизинговый период которых почти истек», - пояснила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

В распоряжении патрульной службы МуПо сейчас четыре автомобиля, в пунктах поддержки в разных районах города - тоже четыре, еще одна машина - у административного отдела. Меэли Хунт сказала, что новыми автомобилями будут пользоваться те же сотрудники.

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