Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов

В МуПо пояснили, что в рамках конкурса госпоставки они планово меняют часть автопарка. «Сейчас это приобретенные ранее по тендеру автомобили Nissan Qashqai, лизинговый период которых почти истек», - пояснила пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт.

В распоряжении патрульной службы МуПо сейчас четыре автомобиля, в пунктах поддержки в разных районах города - тоже четыре, еще одна машина - у административного отдела. Меэли Хунт сказала, что новыми автомобилями будут пользоваться те же сотрудники.