Шокирующее видео: пассажиру разбили лицо и насильно выволокли его из переполненного самолета

Как объяснили в авиакомпании, рейс Чикаго-Луисвилл был переполнен. Экипаж предложил четырем пассажирам лететь позже и спросил, есть ли среди них добровольцы. По словам главы авиакомпании Оскара Муньоса, пассажирам были предложены деньги и проживание в гостинице, однако лететь другим рейсом никто не захотел. Тогда были выбраны четыре случайных пассажира. Трое из них согласились покинуть борт, но один отказался. Он сказал, что он врач и на следующий день его ждут пациенты. Тогда экипаж вызвал охранников аэропорта, которые насильно вытащили мужчину с его места и проволокли по проходу за руки. На опубликованных в соцсетях видео на лице мужчины видна кровь.

"Когда мы подошли к одному из этих пассажиров, чтобы извиниться за то, что ему отказано в посадке, он повысил голос и отказался выполнять инструкции члена экипажа", — прокомментировал инцидент глава авиакомпании Оскар Муньос, которого цитирует Life.

По словам Муньоса, после того как с мужчиной не смогли справиться бортпроводники, была вызвана служба безопасности для удаления его с рейса. Как отмечается, Муньос выразил поддержку действиям сотрудников авиакомпании, однако отметил, что из этой ситуации "стоит извлечь урок".

Офицера, который силой вывел пассажира с рейса United AIrlines, отправили в отпуск. Минтранс США начал проверку обстоятельств инцидента.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW