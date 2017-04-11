Эстонию официально покинула семья мигрантов из Ирака

Эстонию официально покинула семья из пяти человек, это были беженцы из Ирака, они добровольно вернулись на родину.

В семье пять человек - двое взрослых и трое детей. Отец семейства отбыл из Эстонии еще в январе, на прошлой неделе за ним последовала и вся семья.

Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года, это была первая семья, размещенная в стране по миграционной программе ЕС. Тогда в Эстонию прибыли еще двое одиноких мужчин.