Эстонию официально покинула семья мигрантов из Ирака
11 апреля 2017 г., 11:50
Эстонию официально покинула семья, размещенная в стране в рамках квоты по миграционной программе Европейского союза.
Эстонию официально покинула семья из пяти человек, это были беженцы из Ирака, они добровольно вернулись на родину.
В семье пять человек - двое взрослых и трое детей. Отец семейства отбыл из Эстонии еще в январе, на прошлой неделе за ним последовала и вся семья.
Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года, это была первая семья, размещенная в стране по миграционной программе ЕС. Тогда в Эстонию прибыли еще двое одиноких мужчин.