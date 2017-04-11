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Эстонию официально покинула семья мигрантов из Ирака

BNS
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Беженцы. | ФОТО: Scanpix

Эстонию официально покинула семья, размещенная в стране в рамках квоты по миграционной программе Европейского союза.

Эстонию официально покинула семья из пяти человек, это были беженцы из Ирака, они добровольно вернулись на родину.

В семье пять человек - двое взрослых и трое детей. Отец семейства отбыл из Эстонии еще в январе, на прошлой неделе за ним последовала и вся семья.

Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года, это была первая семья, размещенная в стране по миграционной программе ЕС. Тогда в Эстонию прибыли еще двое одиноких мужчин.

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