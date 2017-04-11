Рецепт завтрака: бутерброд с паштетом из утиной печени Nõo Lihavürst и ягодным вареньем

Обычный бутерброд с паштетом – частый гость в меню многих людей, но если вы по какой-то причине еще не испытали это вкусное удовольствие, приготовьтесь открыть для себя новое любимое блюдо!

Идеальный бутерброд получится, если сочетать белый хлеб с паштетом из утиной печени Nõo Lihavürst, который обладает приятным вкусом и легко намазывается. К нему, в свою очередь, добавьте приятное черносмородиново-клубничное варенье, сочные зерна граната и ароматные побеги тимьяна, чтобы придать бутерброду свежие нотки цвета и вкуса.

Черносмородиново-клубничное варенье не просто придает сочному паштету приятную кислинку, а делает вкус белого хлеба более сложным и интересным, и этот простой прием превращает обычный бутерброд в кулинарное новшество – не говоря уже о дарящей эстетическое наслаждение цветовой палитре, от одного вида которой текут слюнки.

Ингредиенты

Батон белого хлеба

Паштет из утиной печени Nõo Lihavürsti Pardimaksapasteet

Черносмородиново-клубничное варенье

Гранат

Свежий тимьян

Черносмородиново-клубничное варенье

Приготовление

- отрежьте от батона не слишком тонкий ломоть и щедро намажьте его паштетом из утиной печени

- сверху намажьте бутерброд тонким слоем варенья

- при подаче на стол добавьте в качестве гарнира и интересного вкусового нюанса небольшой побег тимьяна и несколько зерен граната