Исследование: чем ниже уровень образования человека, тем меньше он осознает необходимость повышения квалификации

«В ходе последнего исследования cvkeskus.ee, проведенного среди 2387 человек, выяснилось, что большая часть наших работников уже сегодня понимает необходимость совершенствовать свои знания – в течение последнего года две трети респондентов учились самостоятельно, участвовали в курсах или учились в момент участия в исследовании, – сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. - Необходимость в дополнительном обучении стремительно растет, поскольку быстрое развитие технологии и сопутствующая ему автоматизация способствуют модернизации многих рабочих мест».

Из этого же исследования следует, что чем ниже уровень образования человека, тем меньше он осознает необходимость учебы. «Из не имеющих высшего образования респондентов за последний год нигде не обучались 40,7%, а среди лиц с основным образованием – уже 45,5%, - пояснил Хенри Аувяэрт. - 7,8% ответивших уже сегодня считают себя достаточно квалифицированными или не считают дополнительное обучение необходимым. Среди респондентов со средним или средним специальным образованием этот показатель составил 10,3%, а среди лиц с основным образованием – 14,4%».

По словам Хенри Аувяэрта, это очень опасная тенденция, поскольку быстрое развитие технологии через автоматизацию угрожает и должностям, требующим низкого уровня образования, где дополнительное обучение могло бы быть очень полезно. «В одном недавнем исследовании cvkeskus.ee в области рынка труда 2/3 из более чем тысячи опрошенных работодателей сказали, что главное препятствие в поиске работников – именно недостаточные знания и навыки», – сказал Хенри Аувяэрт.

По мнению Аувяэрта, об этом уже сегодня говорят большие расхождения между знаниями работников и ожиданиями работодателей. У работников должны быть возможность и готовность учиться дополнительно, поскольку одних только полученных в школе знаний и навыков становится недостаточно для достижения успеха на рынке труда, считает он.

По словам Хенри Аувяэрта, целых 15,2% участников последнего опроса признались, что у них просто нет денег на учебу, и работодатель также не готов платить за их обучение. «Чтобы соответствовать ожиданиям работодателей в быстро меняющемся мире, дополнительное обучение и переобучение должны быть более доступными, – добавил Хенри Аувяэрт. - Например, в Сингапуре правительство решило выделять с 2016 года каждому работнику в возрасте 25 лет и старше 345 долларов США на переобучение и дополнительное обучение».

По сферам за год меньше всего участвовали в курсах и дополнительном обучении работники транспортного сектора и логистики (46,5%), строительства и недвижимости (42,6%), промышленного и производственного секторов (41,2%). Больше всего в курсах участвовали руководители (54,9%) и работники финансовой сферы (52,8%).