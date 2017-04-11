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Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признал вину за теракт в Стокгольме

«Интерфакс»
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Рахмат Акилов. | ФОТО: AFP/Scanpix

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов в ходе слушаний в окружном суде Стокгольма признался в совершении теракта в шведской столице 7 апреля, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на шведское телевидение.

«Он сознался в совершении террористического преступления», - сказал адвокат Рахмата Акилова.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

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