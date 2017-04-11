Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов признал вину за теракт в Стокгольме

«Он сознался в совершении террористического преступления», - сказал адвокат Рахмата Акилова.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил преднамеренный наезд на пешеходов в центре Стокгольма. В результате атаки четыре человека погибли, а 15 получили ранения.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.