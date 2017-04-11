Видео: завод Tesla могут построить в Эстонии

В прошлом году в Tesla сообщили, что планируют построить свой новый завод в Европе. Идею с радостью приняли многие европейские страны, в частности, построить завод на своей территории предложили Франция, Финляндия и Литва.

Сейчас к ним присоединилась и Эстония. Инициатор рекламной кампании - Научно-промышленный парк Pakri, руководитель которого Энн Лаансоо Дж. считает крупную инвестицию Tesla в Эстонию и строительство завода Tesla на полуострове Пакри очень вероятным.

По его словам, Эстония - подходящее место для строительства завода - как географически, так и с точки зрения логистики. Здесь есть все необходимое сырье, а делопроизводство - быстрое и профессиональное. Кроме того, у заводов, которые будут построены на полуострове Пакри, будет возможность получать энергию из автономной энергосети, что позволит на 100 процентов контролировать цены на энергию.

Лаансоо добавил, что Tesla работает в сфере, которой Научно-промышленный парк Pakri занимается уже десять лет. "С помощью успешной кампании мы хотим привлечь внимание и других производителей в сфере зеленых технологий, - сказал он. - Хорошо, если в результате нашей кампании на Пакри появятся новые предприятия, однако все выиграют и в том случае, если они будут построены в каком-то другом регионе Эстонии".

Если бы Tesla была государством, то она была бы Эстонией, считает Лаансоо.

"От сутрудничества выиграли бы обе стороны", - говорит он. По словам Лаансоо, Эстония к тому же - одна из самых подходящих стран в мире для электромобилей - здесь повсюду станции для подзарядки электромобилей, а также узаконены беспилотные автомобили.

В запущенной Эстонией рекламной кампании используются инструменты разработанного Фондом развития предпринимательства бренда. Кампанию в равной пропорции финансируют Научно-промышленный парк Pakri и Фонд развития предпринимательства посредством KEN Klaster. В качестве партнера кампании вклад в нее внесет и Таллиннский научный парк Tehnopol.