Работодатели за полную отмену квот на мигрантов

Уже большая часть работодателей страны вербует рабочую силу за границей: «Как все мы знаем, демографическое положение в Эстонии сложное. Кроме тех людей, которых мы можем принять на работу в Эстонии, работодателям приходится посматривать и за ее пределы. И ладно бы, если б речь шла только о рынке труда Европейских стран, но не только, в течение многих лет эстонские предприниматели используют работников из третьих стран, прежде всего, из России, Белоруссии и Украины».

«Вероятнее всего, ситуация на рынке труда в ближайшие годы в лучшую сторону не изменится. Сегодня мы очень ждем идей и предложений о том, как еще больше упростить процедуру вербовки иностранных работников», - добавил он.

Например, на повестке дня стоит изменение квоты мигрантов. Сегодня предельное количество принимаемых в Эстонии иностранцев ограничено пропорцией в 0,1 процента от количества постоянных жителей страны, и в прошлом году это были 1317 человек. В этом году прогнозируется, что квота будет выполнена уже осенью, и это несмотря на поправки к закону, который вывел из-под квоты работников сектора инфотехнологий и работников стартаппов.

«Мы бы предпочли, чтобы государство вообще отменило эти квоты. Не в ближайшем будущем, но это самое реалистичное», - признался Палтс.

«Мы предложили и другие, различные решения, как можно было бы снять это напряжение. Одна из аналогий взята из таможенной сферы. Предприниматели, которые выполняют определенные критерии, могут проходить таможенные процедуру в упрощенном порядке. Если отмена квот не реальна, то и при вербовке иностранной рабочей силы могла бы возникнуть система, когда предприниматель, который заслуживает доверие, мог бы проще, быстрее и вне квот привозить для себя рабочую силу», - отметил Палтс.