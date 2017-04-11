Посольство США и Нарва зовут на бесплатный концерт Европейского оркестра армии США

Европейский оркестр армии США в Европе под управлением майора Дуэйна Милберна дислоцирован в Зембахе, Германия. Оркестр был создан в 1940 году. Вместе с Солдатским хором армии США в Европе это в настоящее время третий по величине музыкальный армейский коллектив, объединяющий главных музыкальных послов американской армии в Европе.

Оркестр является многопрофильным музыкальным ансамблем и пользуется большой популярностью. Его подразделения включают в себя концертный и марширующий оркестры из 65 человек, парадный коллектив из 35 человек, инструментальный джазовый коллектив USAREUR Standard, диксиленд джаз-ансамбль Rhine River Ramblers, современную рок-группу медных духовых инструментов The Musik Brigade (выступления в Таллинне, Силламяэ и Нарве в 2014 г.) и классические камерные ансамбли.

Музыканты попадают в коллектив по итогам специального прослушивания, большинство из них - исполнители или преподаватели, профессионально занимавшиеся музыкой до прохождения ими военной службы. Многие обладают дипломами самых престижных музыкальных университетов и консерваторий.

Европейские оркестр и хор армии США выполняют более двухсот музыкальных миссий в год и за последнее десятилетие побывали в более чем в двадцати странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

На концерте в Нарве прозвучат произведения таких композиторов, как Джон Филип Суза (автор марша "Звезды и полосы навсегда"), Павел Чесноков, Карл Л. Кинг, Перси Грейнджер, Эрик Уитакер.