Эксперт: летние шины следует менять раз в пять лет

По словам руководителя отдела страхования страховой компании PZU Яануса Танне, летние шины желательно менять раз в пять лет.

В опросе PZU Kindlustus приняли участие 2256 человек, 28 процентов из которых отметили, что не интересовались возрастом покрышек, установленных на их автомобиле. «Резиновая смесь шин со временем теряет свои качества, по этой причине покрышки рекомендуется менять раз в пять лет. Поездки по плохим дорогам и резкие торможения приводят к более быстрому износу. Очень важно знать возраст установленных покрышек, чтобы вовремя их сменить», - отметил Танне.

Опрос показал, что шины, возраст которых не превышает двух лет, используют 27 процентов ответивших, 24 процента водителей колесят по дорогам страны на трехлетней резине. Четыре года или более пяти лет покрышки используют 9 и 7 процентов респондентов соответственно. Новыми шинами для своего автомобиля недавно обзавелись 5 процентов респондентов.

„Кроме возраста, важную роль играет износ протектора. Несмотря на то, что закон позволяет использовать летние покрышки, у которых глубина протектора составляет как минимум 1,6 мм, задуматься о покупке новых шин имеет смысл, когда этот показатель достигает трех миллиметров", - напомнил Танне, а также добавил, что не стоит затягивать с заменой зимних шин на летние, если погодные условия это позволяют.