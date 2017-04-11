Фото: в моде самый неожиданный цвет фасадной краски

А это самый обыкновенный черный цвет. Почему именно он вдруг вошел в моду? Причина проста: считается, что маленькое черное платьице идет практически любой женщине, так и черный цвет подходит абсолютно любому фасаду.

Фото: www.stephenturvilarchitects.com

Неважно, в каком стиле построен дом. Черный цвет подойдет и непрезентабельному деревенскому дому, и современному городскому дому с лаконичным фасадом, и скромному поселковому строению, и типичному хутору.

Фото: carlton-edwards.com

Самые смелые могут покрасить в черный цвет деревянный дом с вертикальным расположением досок: такой фасад будет выглядеть особенно эффектно.

Фото: christopherpolly.com

Почему черный цвет хорошо подходит к фасадам домов в Эстонии? Считается, что раз у нас мало теплых дней, этот цвет поможет решить проблему сохранения тепла. Черный отлично сохраняет тепло и передает его внутреннему пространству, нагревая его.