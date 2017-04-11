Суд назначил Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу

Эксперты должны ответить на вопросы, является ли тяжелое заболевание Сависаара неизлечимым, и в случае если это так, может ли он участвовать в уголовном производстве и нести наказание.

Защитник Сависаара, присяжный адвокат Оливер Няэс, на предварительном заседании 21 марта подал суду ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении своего подзащитного, поскольку последний неизлечимо болен и поэтому не в состоянии ни участвовать в уголовном производстве, ни нести наказание. Одновременно защитник передал суду данные о состоянии здоровья Сависаара, и оценки четырех врачей.

Суд пришел к выводу, что поскольку специалисты высказали позицию, что судебный процесс может быть сопряжен с большим риском для здоровья Сависаара, часть этих оценок может быть весьма вероятной. Однако суду для принятия решения не достаточно предположений, что процесс может быть сопряжен с высоким риском для здоровья неизлечимо больного обвиняемого. Явно, что в ходе производства состояние здоровья обвиняемого может измениться, поскольку оно вызывает стрессы и утомительно. Но это не может автоматически означать, что обвиняемый не в состоянии участвовать в судебном процессе.

У Эдгара Сависаара диагностировано множество заболеваний, также он ограничен в движении. Поэтому, по оценке суда, назначение экспертизы обосновано. Проводить экспертизу будут специалисты Эстонского института судебной экспертизы.

Суд согласился с двумя из трех предложенных в ходатайстве защитника вопросами к экспертам. В дополнение к ним, адвокат хотел спросил, как длительное участие в судебном процессе, в том числе активная самозащита на заседаниях суда, может отразиться на состоянии здоровья Сависаара. По оценке суда, данный вопрос не основателен и ведет лишь к предположению со стороны экспертов, на основании чего суд не может решить, есть тут обстоятельства, исключающие процесс или нет.

Об ориентировочном времени готовности акта экспертизы институт должен оповестить суд при первой же возможности.

По закону, уголовное производство исключено, если обвиняемый неизлечимо болен и поэтому не в состоянии участвовать в производстве и нести наказание.

Сегодняшнее постановление суда обжаловать нельзя.

В этот четверг суд огласит следующее постановление: о том, останется ли дело в суде вместе с решением по представленным сторонами ходатайствам, или обвинительный акт возвращается в прокуратуру. Заседания суда по организационным вопросам 13 апреля не состоится. О содержании четвергового постановления суд оповестит общественность через пресс-сообщение.

Госпрокуратура предъявила Эдгару Сависаару обвинение в неоднократном получении взяток в крупных размерах, в отмывании денег в крупных размерах, в неоднократном присвоении в крупных размерах, а также в получении запрещенных пожертвований для партии в крупных размерах. В рамках того же уголовного дела обвинения предъявлены Александру Кофкину, Велло Кунманну, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру, Калеву Калло, Айвару Тулбергу, Прийту Кутсеру и НКО Центристская партия Эстонии.