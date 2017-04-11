Узнайте, какие товары жители Европы предпочитают покупать в интернете: Эстония впереди планеты всей

40% жителей Эстонии, совершающих покупки в интернете, утверждали, что чаще всего заказывают электронику, 39% респондентов указали товары для красоты и здоровья. На третьем месте по популярности модные товары (34%), за которыми следуют обувь (33%) и товары для проведения досуга (27%).

«Сегодня 13% всей приобретаемой техники и товаров для красоты жители Эстонии заказывают в интернете, а не покупают в обычных магазинах. Следует отметить, что в отношении товаров для красоты этот показатель является наивысшим в Европе», – рассказала директор по электронной торговле DPD Маргот Пости.

В сравнении со многими другими европейскими странами жители Эстонии реже заказывают в интернете книги (25%), бытовую технику (18%), игрушки (17%) и спортивные товары (16%). Согласно исследованию, наибольший потенциал для роста у нас отмечается в онлайн-покупках книг, бытовой техники и мелких предметов интерьера.

В целом в Европе наиболее популярной категорией приобретаемых в интернете товаров являются модные товары (48%). Каждая пятая покупка (20%) таких товаров совершается именно в онлайн-магазинах. Часто европейцы заказывают в интернете книги (43%), обувь (40%), электронику (35%), а также товары для красоты и здоровья (35%).

«Хотя покупка модных товаров в интернете необычайно популярна, эта категория больше не показывает самый высокий потенциал роста – особенно в сравнении с рядом других товарных категорий, таких как мебель, которую в последнее время онлайн покупают все чаще», - сказала Пости.

Исследование показывает, что потенциал приобретения вещей в Сети отличается от страны к стране и зависит от культуры конкретной страны, зрелости интернет-торговли, уровня цен, ассортимента и т.п.

«В сравнении с другими странами поляки, например, покупают в интернете больше автозапчастей, англичане – продуктов питания, а в Австрии популярна покупка онлайн спортивных товаров», - добавила Пости.

Проведенное недавно Kantar TNS общеевропейское исследование в области онлайн-шопинга показало, что в Эстонии купленные в интернете товары составляют 6,2% всех приобретенных физических вещей, причем этот показатель постоянно растет. 86% покупок в интернете совершают жители Эстонии, которые ранее уже пользовались услугами онлайн-магазинов, причем такие покупатели совершают ежегодно в среднем 17 покупок в интернете.

Отчет об онлайн-шопинге для концерна DPD составила фирма Kantar TNS. Исследование проводилось с 19.09 по 7.10.2016. В анонимном опросе участвовали 23 450 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие с начала 2016 года в интернете хотя бы один физический предмет.