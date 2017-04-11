Из-за загоревшегося мобильного телефона семья лишилась дома

Известно, что телефон воспламенился ночью, когда жильцы спали. Пламя распространилось и на другие бытовые предметы, постепенно огонь полностью охватил второй этаж, передает Rus.TVnet.

«До этого многие из нас только слышали или читали о подобных случаях в новостях. Однако это реальность, и она дошла и до нас. Несмотря на то, что телефонные аккумуляторы загораются достаточно редко, риск существует», - рассказывает представитель страховой компании Ивар Висманис.

Страховые специалисты дают несколько советов на случай, если ваш телефон загорелся: