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Из-за загоревшегося мобильного телефона семья лишилась дома

Rus.Postimees.ee
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Взорвавшийся телефон iPhone 6. | ФОТО: ViralHog/DailyMail

Из-за загоревшегося мобильного телефона семья в Латгале лишилась дома. Как сообщают представители страховой компании «Ergo», такой случай в Латвии произошел впервые.

Известно, что телефон воспламенился ночью, когда жильцы спали. Пламя распространилось и на другие бытовые предметы, постепенно огонь полностью охватил второй этаж, передает Rus.TVnet.

«До этого многие из нас только слышали или читали о подобных случаях в новостях. Однако это реальность, и она дошла и до нас. Несмотря на то, что телефонные аккумуляторы загораются достаточно редко, риск существует», - рассказывает представитель страховой компании Ивар Висманис.

Страховые специалисты дают несколько советов на случай, если ваш телефон загорелся:

  • По возможности не оставляйте мобильное устройство рядом с воспламеняющимися веществами без присмотра, особенно во время зарядки батареи.
  • Не оставляйте свой мобильный телефон заряжаться на ночь.
  • Литиевую батарею нельзя поливать водой или пытаться потушить огнетушителем. В таком случае лучшим материалом будет песок или земля, например, из горшка с цветком.
  • В случае воспламенения, если это возможно, попытайтесь выбросить предмет на плитку или любую другую негорящую поверхность, вблизи которой нет занавесок, бумаги или пластмассовых предметов.
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