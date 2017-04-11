Куда пропали витражи с потолка знаменитого ресторана "Волга" в Тарту?

Ранее в доме находились кафе Ateen и реcторан Volga. Сейчас там ночной клуб Tempo. А вот охраняемых государством витражей нет. Почему? От руководителя клуба Майдо Мёльса внятного комментария получить не удалось.

«Демонтаж витражей с потолка стал для меня полной неожиданностью. Об этом нам дали знать в начале февраля, - прокомментировала ситуацию старший специалист отдела культурных ценностей Тартуской городской управы Эгле Тамм. - Это самоуправство. По распоряжению Департамента охраны памятников интерьер здания должен оставаться в неприкосновенности. Это касается и витражного потолка». По закону, любые работы, проводимые в охраняемом законом здании, могут быть осуществлены только с разрешения Департамента. Даже для того, чтобы стереть с витражей пыль, нужен специальный проект.

Следует вернуть на место

Вместо ресторана Volga в доме был открыт ночной клуб Tempo, владельцы которого сначала закрыли потолок темной тканью, а потом и сняли его совсем. У руководителя клуба Майдо Мёльса (на фото) не нашлось слов для объяснений причин содеянного. Фото: Маргус Ансу

По словам Эгле Тамм, витраж цел и находится в одном из помещений торгового центра Athena, неподалеку от ночного клуба. «Витражи следует вернуть на место. Это должен сделать владелец дома», - сказала она.

«Мы вернем витражный потолок на место, когда все участники конфликта более-менее успокоятся», - подтвердил собственник здания, председатель правления OÜ Ateena Maja Пеэтер Кукк.

По его словам, для демонтажа потолка было несколько причин. Первая: руководство ночного клуба решило закрыть яркий стеклянный потолок темной тканью. В каком состоянии он находился, было неизвестно. Запросто могло произойти его обрушение.

Когда ночной клуб только начинал работать, быстро выяснилось, что громкая музыка беспокоит людей, живших в соседнем доме на Юликооли, 11, буквально за стеной. Были произведены замеры звука и установлено, что необходима звукоизоляция, а при наличии подвесных потолков из стекла сделать это было невозможно. Сейчас проведены соответствующие работы и звукоизоляция в норме.

«Арендатор согласовал снятие потолка и установку звукоизоляционного материала со мной», - говорит Пеэтер Кукк. – Признаю – это моя ошибка, но тогда решение нужно было принимать быстро. Сейчас делается проект, но не знаю, сколько времени это займет».

Работа известного мастера

Кукк подтверждает, что витражи будут поставлены на место, но добавляет: «По-моему, их сейчас не нужно возвращать, в ночном клубе трудно уследить за их сохранностью. Лучше вернуть их на место, когда назначение помещения изменится».

Автор эскизов витражей - архитектор Николай Виллер. Ему принадлежит и авторство интерьеров кафе Ateen и кинотеатра Athena. В 1930 году витражный потолок изготовил владелец тартуской стекольной мастерской Яан Пуустусмаа.

Получивший в Москве специальность художника по стеклу, Пуустусмаа в 1913 году изготовил стеклянную мозаику для украшения окон и балконов в царском ливадийском дворце в Крыму, за что получил золотую медаль из рук Николая II. В Эстонии, в числе прочего, мастер сделал стеклянную мозаику для тартуского кафе Toom и легендарного кафе Kultase в столице.