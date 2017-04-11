Мошенники вновь активизировались: читайте о новой схеме развода людей по телефону

Люди, которые звонят, могут иметь цель взять заем или другие финансовые обязательства на имя другого человека. Также возможно при помощи номера телефона активизировать платные телефонные услуги. Полиция советует не терять бдительности и относиться к предлагаемым по телефону услугам очень внимательно. При малейшем подозрении следует задать контрольный вопрос о предприятии или попросить звонящего оставить свои контактные данные, чтобы проверить аутентичность звонка, либо попросить перезвонить официального представителя предприятия.

Eesti Energia напоминает, что звонки своим клиентам Eesti Energia делает только с общего номера 777 1545 или номеров, начинающихся на 715 XXXX. Если вы получите звонок от Eesti Energia с другого номера, то звонящий не является представителем Eesti Energia.