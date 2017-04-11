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Решением проблем с таллиннским мусором займутся на уровне парламента

Уве Гнадентайх
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Депутат Рийгикогу Ольга Иванова организует в четверг круглый стол для квартирных товариществ, по вопросу о вывозе мусора. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В этот четверг председатели столичных квартирных товариществ встретятся с представителями Центра по переработке мусора, чтобы обсудить будущее вывоза мусора в Таллинне после расторжения договора с фирмой BWM OÜ.

Встречу квартирных товариществ, центра по переработке мусора, Департамента по охране окружающей среды и фирм по вывозу мусора организует депутат Рийгикогу, председатель группы поддержки КТ Ольга Иванова, по словам которой, огорчения квартирных товариществ можно понять. «Больше всего проблем было с опустошением глубинных емкостей, с осуществлением которого выигравшая конкурс фирма не справилась. Понятно расторжение договора, который Таллинн прекращает с 14 апреля, но  теперь нужно быстро найти нового договорного партнера», - сказала Иванова.

По ее словам, времени на поиск новых партнеров у товариществ очень мало: «Поэтому крайне важно, чтобы КТ было абсолютно ясно, какие у них есть варианты, а также кто и как все же будет вывозить мусор со следующей недели», - сказала депутат, которая уверена, что нынешнее положение дел не устраивает ни жителей, ни город.

Иванова добавила, что проблемы с вывозом мусора показывают, что парламенту нужно принять закон, который разрешил бы внутренние сделки, то есть самоуправление могло бы закупать услуги у своих фондов или муниципальных предприятий: «Обжалования конкурсов на господряд, предложение слишком низких расценок, или не выполнение своих обязанностей показывают, что у самоуправления, по крайней мере, должна быть возможность самостоятельно выполнять возложенные на них обязанности, не надеясь на частных предпринимателей», - сказала Иванова.

Круглый стол квартирных товариществ пройдет 13 апреля в 17.00, в зале на третьем этаже Центра русской культуры.

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