Eurostat: Эстония на третьем месте в ЕС по приросту промышленного производства

В Латвии годовой прирост составил 10,6%. Выше он был только в Греции (+11,2%), немного ниже - в Эстонии (+9%) и на Мальте (+7%). В Литве годовой прирост в феврале составил 5,8%.

Годовой прирост промышленного производства в феврале был зарегистрирован в 21 стране ЕС, спад - в двух странах: Ирландии (-10%) и Франции (-0,8%).

Месячный прирост промышленного производства в феврале зарегистрирован в 14 странах ЕС, спад - в девяти.

Самый большой месячный прирост был в Болгарии и Словении (+3,6%), Венгрии (+3,4%) и Латвии (+3,2%). В Эстонии прирост составил 2,4%, в Литве - 1,1%.

В целом по ЕС выпуск промпродукции в феврале за год вырос на 2,1%, в еврозоне - на 1,2%. За месяц эти показатели сократились соответственно на 0,2% и на 0,3%.

Данные о выпуске промпродукции в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Люксембург и Словакии недоступны.