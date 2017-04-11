Всмотритесь в эти лица! Полиция разыскивает двух мужчин

30-летний Иван признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина уклоняется от уголовного надзора. Суд выдал ордер на его арест.

29-летний Рауф подозревается в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчина уклоняется от предварительного следствия. Центр надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры объявил его в розыск и принял постановление о принудительном приводе.

Полицейские проверили различные места, где могли находиться мужчины, но безрезультатно. Мужчины могут передвигаться по Таллинну.

Всех, кто видел изображенных на фото или располагает информацией об их месторасположении, полиция просит сообщить по телефону 612 3000 или по короткому номеру 112.