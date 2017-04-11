Фото: полиция Дании обнаружила в одной из квартир настоящую кровавую баню

Как отметили стражи порядка, в квартире, расположенной в Брёнсхой, было очень много крови. Один человек задержан в качестве подозреваемого, сообщили полицейские изданию Extra Bladet. Предполагается, что все эти люди являются членами одной семьи.

«Сообщение поступило на пульт дежурного около половины восьмого. Прибывший на место происшествия патруль обнаружил мертвых людей. Это было ужасное зрелище», - сообщил СМИ представитель полиции.

«Был арестован человек, проживавший в квартире. Более подробных комментариев мы дать не можем», - добавил он.

Полиция не уточнила, сколько именно было найдено трупов.