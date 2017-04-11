Картина дня: ДТП на Тартуском шоссе и беженцы покидают Эстонию

На шоссе Таллинн - Тарту произошло тяжелое ДТП

Сегодня утром на шоссе Таллинн – Тарту в волости Пайде произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Читайте далее...

Проживавшая в Раквере семья беженцев уехала в Германию, но обещала вернуться

Семья сирийских беженцев из пяти человек, прибывшая в Раквере в августе прошлого года, в марте в полном составе перебралась в Германию. Читайте далее...

Долгий путь домой: проживавшая в Ласнамяэ семья вернулась в Ирак

Эстонию официально покинула семья, размещенная в стране в рамках квоты по миграционной программе Европейского союза. Читайте далее...

В центре Киева прогремел взрыв

В Киеве на улице Владимирской в ночь на 11 апреля произошел взрыв, сообщил в эфире украинский телеканал «Громадське». Читайте далее...

Работники Eesti Energia готовятся к пикетам

Союз профсоюзов энергетиков Эстонии (EEAÜL) готовится провести на следующей неделе пикеты, целью которых является добиться повышения зарплат и улучшения условий труда для работников дочерних предприятий Eesti Energia. Читайте далее...

Завод Tesla могут построить в Эстонии

Эстония начала кампанию, цель которой привлечь в страну самую крупную иностранную инвестицию всех времен - завод по производству электромобилей Tesla Gigafactory 2. Читайте далее...

Суд назначил Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу

Сегодня Харьюский уездный суд назначил Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, сообщила пресс-секретарь судов первой и второй инстанций Криста Тамм. Читайте далее...

Полиция Дании обнаружила в одной из квартир настоящую кровавую баню

Полиция Дании обнаружила в одной из квартир пригорода Копенгагена несколько трупов. По предварительным данным, речь идет об убийстве. Читайте далее...

Двое российских военных погибли в Сирии

вое российских военнослужащих-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, третий тяжело ранен, сообщила 11 апреля пресс-служба Минобороны РФ. Читайте далее...

Пограничники задержали подростков, в машине которых было 60 000 контрабандных сигарет

В конце прошлой недели пограничники остановили для проверки машину, в багажнике которой оказалось 60 000 контрабандных сигарет. Читайте далее...