Двое российских военных погибли в Сирии

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - цитирует Newsru.com официальное заявление военного ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", - добавили в Минобороны.

В пресс-службе также отметили, что российские военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

В Минобороны не уточняют ни имен погибших, ни места и времени обстрела.