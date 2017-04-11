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Двое российских военных погибли в Сирии

Rus.Postimees.ee
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Сирия. | ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Двое российских военнослужащих-контрактников погибли в Сирии в результате минометного обстрела боевиков, третий тяжело ранен, сообщила 11 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - цитирует Newsru.com официальное заявление военного ведомства.

"В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", - добавили в Минобороны.

В пресс-службе также отметили, что российские военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

В Минобороны не уточняют ни имен погибших, ни места и времени обстрела.

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