Глава ФСБ высказался за ужесточение контроля на границе после теракта в Петербурге

«Как показало расследование в петербургском метрополитене, проводимая работа еще не в полной мере отвечает степени угроз от международных террористических организаций», - подчеркнул Бортников.

«Для предотвращения попыток проникновения боевиков в РФ требуется предусмотреть дополнительные меры пограничного режима на государственной границе, на каналах въезда и выезда и в пассажиропотоке в отношении лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам», - заявил глава ФСБ. Одновременно он считает необходимым навести порядок в миграционной сфере и повысить ответственность контролирующих лиц.

«Антитеррористическим комиссиям необходимо помочь региональным властям в разработке мер профилактического и административного характера по наведению порядка и усилению контроля в миграционной сфере, повышения ответственности должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и представителей бизнес структур, использующих труд мигрантов, а также граждан, предоставляющих жилые и иные помещения для проживания иностранцев», - сказал он.

«Необходимо проанализировать накопившиеся проблемы в сфере применения норм миграционного законодательства и выработать решения по совершенствованию соответствующей правовой базы», - добавил Бортников. Он также призвал проверить исполнение ранее принятых решений в части усиления антитеррористической защиты мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населенных пунктов. При этом внимание должно быть акцентировано и на исполнении должностными лицами требований безопасности, в том числе эффективного применения досмотровых и иных технических средств.

Теракты в различных регионах мира

Главари группировок, входящих в террористическую организацию «Исламское государство», планируют теракты в различных регионах мира, включая Россию, заявил Бортников.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, которая свидетельствует о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого „Исламского государства“, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в РФ. Примером тому служат резонансные теракты, совершенные в Великобритании, России, Швеции и Египте», - отметил Бортников.

Костяк террористических групп

Бортников отметил, что трудовые мигранты в России стали основным костяком террористических групп.

«Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют о том, что основной костяк террористических групп составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. Часть из них проходила подготовку и участвовала в боевых действиях в Сирии и Ираке», - подчеркнул Бортников.

«После прибытия в нашу страну указанные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в миграционной среде, рекрутируя исполнителей терактов в российских регионах», - отметил глава НАК.