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Настоящий патриот: мужчина потратил почти четыре года, чтобы связать самый большой в мире флаг Эстонии (фото, видео)

Rus.Postimees.ee
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Житель Пайде Вальтрик Пихль связал флаг Эстонии. Размер флага составляет 10 на 16 метров и это самый большой вязаный флаг нашей страны в мире. Вчера флаг впервые развернули, чтобы продемонстрировать его во всей красе.

Сам Пихль на месте не присутствовал, так как живет в Финляндии, но следил развертыванием флага с помощью видео и фото с места событие, сообщает Jarva Teataja.

У мужчины на это ушло около четырех лет и 140 километров пряжи. Флаг весит около 100 килограммов. На его изготовление было потрачено 4000 евро. Большую часть этих денег он получил через пожертвования.

Пихль подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Ответ должен прийти в течение 12 недель.

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