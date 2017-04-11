Настоящий патриот: мужчина потратил почти четыре года, чтобы связать самый большой в мире флаг Эстонии (фото, видео)

Сам Пихль на месте не присутствовал, так как живет в Финляндии, но следил развертыванием флага с помощью видео и фото с места событие, сообщает Jarva Teataja.

У мужчины на это ушло около четырех лет и 140 километров пряжи. Флаг весит около 100 килограммов. На его изготовление было потрачено 4000 евро. Большую часть этих денег он получил через пожертвования.

Пихль подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Ответ должен прийти в течение 12 недель.