Настоящий патриот: мужчина потратил почти четыре года, чтобы связать самый большой в мире флаг Эстонии (фото, видео)
11 апреля 2017 г., 14:55
Житель Пайде Вальтрик Пихль связал флаг Эстонии. Размер флага составляет 10 на 16 метров и это самый большой вязаный флаг нашей страны в мире. Вчера флаг впервые развернули, чтобы продемонстрировать его во всей красе.
Сам Пихль на месте не присутствовал, так как живет в Финляндии, но следил развертыванием флага с помощью видео и фото с места событие, сообщает Jarva Teataja.
У мужчины на это ушло около четырех лет и 140 километров пряжи. Флаг весит около 100 килограммов. На его изготовление было потрачено 4000 евро. Большую часть этих денег он получил через пожертвования.
Пихль подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Ответ должен прийти в течение 12 недель.