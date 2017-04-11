Die Welt: дружба с Асадом может дорого обойтись Путину

Так, в число военных и дипломатических успехов Путина вошла предложенная Россией четыре года назад сделка по сирийскому химическому оружию, благодаря которой Бараку Обаме не пришлось реагировать военной операцией на то, что режим Башара Асада перешагнул через "красную линию".

Были достигнуты многие важные военные цели, в том числе после международной изоляции в связи с аннексией Крыма Путину при помощи шахматного хода - российской интервенции в Сирию - удалось получить важное место за столом переговоров по Сирии. России и Ирану удалось укрепить позиции режима Асада, ведь под предлогом борьбы с террористами Россия бомбила позиции всех повстанцев, которые воевали против правительственных войск, и никто не мог этому ничего противопоставить.

Москва достигла и дипломатического успеха: складывалось впечатление, будто США и другие страны все больше склоняются к тому, чтобы включить режим Асада в будущее решение по Сирии. Еще осенью 2015 года Обама говорил, что США не будут настаивать на немедленном уходе Асада.

"От нового президента Дональда Трампа Москва также ожидала, что он сохранит прежний курс и поставит совместную борьбу с терроризмом в списке самых приоритетных целей до свержения Асада. И вплоть до последнего времени план, казалось, работал. (...) Но на прошлой неделе все изменилось", - отмечает Смирнова, напоминая, что после газовой атаки в городе Хан-Шейхун американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил России в причастности к произошедшему. Также свой визит в Россию отменил и глава британского МИДа Борис Джонсон. "В итоге всему миру вновь стало ясно, что Россия поддерживает палача".

В то же время неожиданный американский ракетный удар по сирийской авиабазе показал, что "российское военное присутствие в Сирии не дает Асаду полной защиты". Российские военные, как говорится в материале, были проинформированы об ударе за несколько часов - и допустили его. Таким образом, они либо были не в состоянии предотвратить его, либо осознанно допустили его.

"Если это было осознанное решение, то оно было разумным. Но одновременно все это существенно ограничит российские возможности, - утверждает российский военный эксперт Александр Гольц. - До сих пор Россия демонстрировала, что каждая попытка оказать на нее влияние будет связана с военной опасностью". Этот метод, как говорится далее, работал с Обамой и другими политиками, которые предпочитали не рисковать. Но теперь оказалось, что "это всего лишь блеф", отмечает Гольц.