Летающие в воздухе частички могут навредить здоровью

По оценке доцента медицины окружающей среды Тартуского университета Ханса Орру, сейчас ситуация удовлетворительная: «Правда, были некоторые дни, когда частичек было весьма много». И вчера в определенные часы воздух был наполнен мелкими частичками. По словам Орру, это зависит от ветра. В ветреную погоду пыли больше, а выхлопных газов меньше. «Выхлопные газы развеиваются, а пыль больше поднимается в воздух», - сказал доцент.

По весне на улицах скапливается много частичек отходов, большая часть которых является дорожной пылью. Эти частички имеют размеры от 2,5 до 10 микрометров. Частички мусора возникают, например, от дорожного покрытия, резины и тормозных дисков автомобилей. Со временем эти частички поднимаются в воздух, пускаются на землю вместе с осадками, а когда весной снег сходит, то они вновь поднимаются в воздух. По словам Орру, в этом году снега было мало: «В те годы, когда снега много, проблемы бывали острее».

Какие болезни нам угрожают?

Орру говорит, что влияние дорожной пыли на здоровье недостаточно изучено. Дорожная пыль, прежде всего, вызывает раздражение дыхательных путей, причем, у людей разных возрастов: «Естественно, на тех людей, у которых уже есть заболевания дыхательных путей, это влияет больше». Также крупные частички могут раздражать глаза, например, если ветер разносит песок.

Маленькие частички, до 2,5 микрометра, и они провоцируют воспалительные процессы: «Мелкие частички и выхлопные газы оказывают сильное влияние на сердечную мышцу, и даже на нервную систему, развитие конъюнктивита и многие другие заболевания, перечень которых в последнее время растет, поскольку появляется больше знаний».

По его словам, 20 лет назад знали, что частички влияют на дыхательные пути, 10 лет назад исследования показали, что они влияют на сердечно-сосудистую систему, а в последние пять лет выяснилось, что влияние оказывается и на нервную систему, на развитие у людей конъюнктивита, на нейро-дегенеративные заболевания и даже на диабет. Доцент добавил, что сами по себе частички не являются прямой причиной возникновение болезни, но благоприятствуют их развитию вместе с другими факторами.

Орру объяснил, что в Эстонии четко видно, что у нас частички влияют на сердечно-сосудистую систему и дыхательные пути, а в плане других заболеваний у ученых пока нет достаточной доказательной базы. Все остальные выводы основаны на исследовательских работах, проделанных учеными других стран. «В то же время, те загрязнения, которые есть у нас, в большей степени такие же, как там», - сказал он и добавил, что при формировании болезни важны и другие факторы.

Нужно ли и как себя защитить?

Частички отходов в целом не попадают ни в машины, ни в помещения: «Если в окнах большие щели, они могут попасть в комнату, но в целом, как правило, они остаются на улице», - сказал Орру. Между тем, выхлопные газы в помещения попадают. Он добавил, что чем меньше эти частички, тем легче им попасть в комнату.

И все же, не нужно опасаться прогулок на улице, поскольку, по словам Орру, активное движение как раз полезно. Даже если вы попадете в пыльную бурю, то активное движение все равно принесет больше пользы, чем частички нанесут ущерб. При этом доцент не рекомендует заниматься спортом в центре города, а советует предпочесть активное движение, например, в пригороде или на берегу моря. «И в Таллинне видно, что в Ыйсмяэ и в Пыхья-Таллинне, где находятся измерительные станции, меньше дорожной пыли, чем, например, на улице Лийвалайа, где стоят три станции», - сказал Орру и добавил, что защитить себя можно, пореже посещая загрязненные места.

По оценке доцента, снизить количество частичек просто: «Люди должны выбирать для своих машин не шипованную резину, а ламельную, город нужно больше чистить, а государство должно содействовать в применении этих методов», - подчеркнул Орру важность сотрудничества.