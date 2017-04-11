Вакра о визите Ратаса в Петербург: реформисты раздули из мухи слона

Петербург с самого своего основания играл большую роль в культуре и образовании Эстонии. С одной стороны, на наши курорты, например, на ревельские воды и в Хаапсалу, часто приезжала отдыхать петербургская интеллигенция. С другой стороны, со второй половины XIX века, наоборот, из Эстонии в Петербург направилась волна эстонцев. Именно они, выучившись в Петербурге, стали катализаторами национального самосознания, именно они и привели нас к независимости. Хотя бы за это можно быть благодарным городу на Неве. Это так естественно - поздравить там своих соотечественников с такой важной для истории Эстонии датой, как столетие Эстонской Республики.

Мне кажется, что наш премьер на личном примере показал всем, как можно выйти за рамки узкого мировоззрения и пошлости.

Кстати, по поводу российских СМИ, о которых так беспокоились реформисты. По-моему, российские журналисты даже и не обратили особого внимания на визит нашего премьера. Бросилась в глаза, пожалуй, лишь статья портала «Взгляд». Советую реформистам прочесть на досуге. «Действующего премьера никак нельзя назвать антирусским, но антироссийским он, безусловно, является», - заключает автор статьи. Понятно, что автор здесь имеет в виду комментарии Ратаса о событиях на востоке Украины. Это я к вопросу о мнимых прокремлевских настроениях правительства, которыми так запугивает жителей Эстонии Партия реформ.

Я думаю, очень многим запомнился момент, когда премьер-министр Эстонии возложил цветы на месте теракта у станции метро «Технологический институт», чтобы поддержать людей, с которыми случилась трагедия. Это тот самый момент, когда мы в первую очередь должны быть людьми. А уже потом политиками.