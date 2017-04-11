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Российский политолог: американская администрация сидит со связанными руками

журналист
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Рекс Тиллерсон. | ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Любые уступки России возобновят обвинения в адрес администрации Трампа в том, что та занимается умиротворением кровавого диктатора Путина, считает политолог Михаил Захаров, а значит, позиция Тиллерсона довольна слаба.

Обычно и официально такого рода размены российские политики не приветствуют. Другое дело, что может на сегодняшний день предложить России Тиллерсон, точнее, администрация Дональда Трампа, еще до конца не сформированная. Здесь есть набор проблем: непонятно, насколько Трамп ограничен внутри страны, насколько ему хватит широты и свободы маневра в Соединенных Штатах. От этого, естественно, зависит, насколько позитивно Владимир Путин будет смотреть на такие предложения.

По моему ощущению, американская администрация сейчас сидит с несколько связанными руками. Любая попытка договориться с Россией по принципиальным вопросам означает, что Россия потребует уступок, причем уступок довольно серьезных. Соответственно, актуализируются обвинения в адрес администрации Трампа в том, что она-де занимается умиротворением кровавого диктатора Путина, а ведь русские хакеры помогли Трампу выиграть выборы – и так далее, и так далее.

Этот шлейф фейковой русофилии, который тянется за Трампом благодаря не только демократам, но и некоторым соратникам Трампа по партии, заставляет его и Тиллерсона очень аккуратно подходить к тому, что именно они могут предложить сегодня России, чтобы их не атаковали изнутри. Скорее всего, прорывных результатов от визита Тиллерсона ждать не стоит, если результаты вообще будут, они будут рамочно-установочного типа: стороны, так сказать, посмотрели друг другу в глаза.

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