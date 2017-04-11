Фото и видео: наркособаки нашли в центре сортировки почты Omniva наркотики

В ходе совместной операции Налогово-таможенного департамента (MTA) и Департамента полиции и погранохраны (PPA) проверялись посылки, прибывающие на центр сортировки почты Omniva, расположенный на таллиннской улице Палласти. При проверке посылок 15 полицейским помогали семь наркособак. Среди посылок были найдены один грамм гашиша и 17 граммов экстази, подтвердила пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Майлин Аасмяэ.

Попытки заказать из-за границы по почте наркотики и психотропные препараты, по словам Аасмяэ, резко участились, а потому Налогово-таможенный департамент и Департамент полиции и погранохраны выбрали общий приоритет – предотвращение попадания наркотиков в Эстонию по почте.

Среди заказчиков наркотиков и психотропных препаратов много молодых людей и тех, кто пробует вещества впервые: «Из разговоров с ними выясняется, что заказать наркотики через Интернет очень просто, поскольку риск попасться ошибочно считается крайне низким».

В этом году в ходе рутинных проверок Налогово-таможенный департамент обнаружил несколько заказанных в Интернете посылок с наркотиками и в сотрудничестве с прокуратурой были возбуждены уголовные дела: «При обнаружении наркотиковн аши люди в 95 процентах случаев добираются до заказчиков, тут лишь вопрос времени».

В 2016 году Налогово-таможенный департамент раскрыл более 600 случаев отправки по почте или с курьерами наркотиков из-за рубежа, что в два раза больше, чем в 2014 и в 2015 годах.

В этом году, за первые два месяца уже обнаружено 15 посылок, в отношении которых возникли подозрения, что внутри находятся наркотики. За последние три месяца выявлено 250 посылок, в которых предположительно находились психотропные препараты.