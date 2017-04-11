Тиллерсон поставил России ультиматум

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью такого будущего и играть важную в нем роль. Или Россия может продолжать поддерживать группу (режим Асада, Иран – «Газета.Ru»), которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он, сообщает Газета.Ru.

По словам Тиллерсона, в Вашингтоне не делают прогнозов о сроках урегулирования сирийского конфликта, однако Запад уверен, что власть в Дамаске в конечном итоге сменится.

«Нам всем ясно, что правление семьи Асада подходит к концу», — резюмировал госсекретарь.