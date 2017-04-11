Еще семерым легкоатлетам РФ позволено выступать под нейтральным флагом

К стартам допущены чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства в прыжках в высоту Мария Кучина, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

Как сообщает пресс-служба IAAF, в общей сложности в 2017 году было утверждено 10 заявок россиян на допуск к соревнованиям под нейтральным флагом, 17 - отклонено. При этом дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оставлена в силе.

«Не может быть никаких временных рамок в отношении процесса оценки заявок спортсменов, который был создан для защиты прав чистых спортсменов по всему миру, а также для восстановления доверия к соревнованиям. Во избежание любых сомнений, как и заявлялось изначально, все спортсмены, получившие исключительное право на участие, будут выступать в качестве нейтральных атлетов, а не в качестве членов сборной России».

Из-за дисквалификации ВФЛА отечественные легкоатлеты лишены возможности конкурировать на международных турнирах. Заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили порядка сотни россиян.

Ранее в этом году IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского.

Первыми, еще в июле прошлого года, допуск получили бегунья Юлия Степанова и прыгунья в длину Дарья Клишина.

ВФЛА неясны причины отказа по 17 заявкам

Причины, по которым IAAF не удовлетворила заявки 17 российских спортсменов на право выступать в статусе нейтральных атлетов на международных стартах текущего сезона, ВФЛА пока неизвестны.

«Нам совсем не понятно, почему еще 17 спортсменам было отказано. Причины отказов IAAF не называет, но сейчас мы займемся выяснением этого вопроса, готовим очередной запрос. Имен спортсменов, кому отказали, также нет, будем запрашивать. Ждем дальнейших новостей от IAAF», - сообщил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.