Весенний рецепт: мясные рулетики Nõo с сыром, овощами и булгуром

В этом рецепте влияние Востока сочетается со своеобразием эстонской кухни. Это простое и быстрое блюдо, приготовление которого не потребует много усилий. Все ингредиенты послойно выкладывают в мешок для запекания и помещают в духовку. Кроме того, мясные рулетики Nõo с сыром продаются в виде готовых полуфабрикатов, и их достаточно только слегка обжарить. Самостоятельное приготовление мясных рулетиков заняло бы слишком много времени для быстрого ужина. Очень важен и тот факт, что мясные рулетики Nõo сделаны из чистого мяса, и при их изготовлении не используется костно-мышечная масса.

Овощи придают блюду приятную свежесть и цветовое разнообразие, а легкий и воздушный булгур отлично уравновешивает насыщенный мясной вкус рулетиков. Такой ужин придется по вкусу и взрослым, и детям.

Вместе с этим блюдом советуем подать на стол воду с лимоном домашнего приготовления – положите в кувшин одну чайную ложку молотого имбиря, нарезанную ломтиками половинку лайма, нарезанную ломтиками половинку лимона и свежие либо замороженные ягоды.

Ингредиенты

1 средняя луковица

2 средних моркови

1 паприка

1 упаковка мясных рулетиков Nõo с сыром

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. кетчупа

400 – 600 мл булгура

соль

перец

для украшения булгура – кориандр или зелень по вкусу

Приготовление

- включите духовку с конвекцией на 180 градусов

- обжарьте на сковороде на среднем огне мясные рулетики Nõo с сыром до равномерного золотистого цвета, чтобы мясо осталось сочным

- пока мясо «отдыхает», нарежьте овощи полосками толщиной примерно 1,5 см

- для соуса смешайте оливковое масло и кетчуп

- возьмите готовый мешок для запекания, на его дно налейте немного воды, чтобы овощи не пригорели

- затем положите в мешок нарезанные овощи, приправьте солью и перцем

- на овощи сверху выложите подрумяненные рулетики и полейте все соусом из оливкового масла и кетчупа

- закройте мешок так, чтобы между мешком и клипсой осталось небольшое отверстие для воздуха. - поместите его на противень и

поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

- пока мясо с овощами запекается в духовке, приготовьте булгур

- вскипятите воду (1 часть булгура на 1 часть воды) и добавьте в кипящую воду соль на кончике ножа - засыпьте булгур в кипящую воду, убавьте огонь и варите на слабом огне под крышкой - булгур должен вариться максимум 8 минут, но точную инструкцию стоит прочитать на упаковке, так как булгур бывает разных сортов

- в конце убавьте огонь до минимума и дайте булгуру пропариться - затем добавьте к булгуру

нарезанный кориандр или зелень