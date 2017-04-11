Фото: как себя чувствует в городской квартире кирпичная арка

Сегодня рассмотрим фотографии довольно необычной и интересной квартиры в шведском городе Гётеборге. Ее площадь - 75 кв. м, и она очень грамотно спланирована, а старинные архитектурные элементы придают пространству не просто своеобразие, но и самую настоящую уникальность.

Первое, что бросается в глаза при входе в квартиру - это, конечно же, оригинальная кирпичная двойная арка. Дизайнеры решили оставить ее в первозданном виде, сделав главной фишкой нового пространства. Кухня здесь тоже необычная — проходная, небольшого размера, но очень стильная. Запоминается и белоснежная лестница, ведущая в спальню на втором этаже — очень красиво и оригинально!

Фото: pufikhomes.com

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